KBC wil volgende jaren 1,5 miljard euro investeren in digitale transformatie

KBC blijft bank-verzekeringsproducten aanbieden aan particulieren, kmo's en middelgrote bedrijven in de bestaande markten (België, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland). De klant zal kunnen blijven kiezen uit verschillende kanalen (bankkantoor, contactcenter, smartphone, ...), maar KBC zet wel volop in op digitale toepassingen ter ondersteuning van het menselijk contact. "De klant zal het tempo van verandering aangeven, de technologische ontwikkelingen zullen de richting en de mogelijkheden aangeven", staat er in het persbericht.

App en drones

Binnen de groep zullen ideeën worden uitgewisseld en toepassingen gekopieerd. Zo maakt de mobiele app van KBC Ireland het nu al mogelijk om in slechts vijf stappen klant te worden. Bij de KBC-verzekeringsdochter in Bulgarije worden drones gebruikt om schadeclaims in de landbouw te beoordelen. "Dat is sneller, objectiever en accurater", luidt het. In Slovakije zet een scanner facturen dan weer automatisch om in betaalopdrachten.

Maar KBC wil ook samenwerken met derden, zoals fintechbedrijven. Voor de divisie Internationale Markten wordt daarom een IT-pakket met een open architectuur opgezet.

Daarnaast wordt digitalisering van interne processen (back-end) even belangrijk als de digitalisering van de processen waar de klant rechtstreeks mee te maken krijgt (front-end).

Ondanks de investeringen wil KBC een van de beter gekapitaliseerde financiële instellingen van Europa blijven, luidde het nog.