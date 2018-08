KBC verkoopt Ierse probleemkredieten aan Goldman Sachs

KBC zet met de deal een nieuwe stap in het oplossen van de problemen in Ierland. Door de crisis op de huizenmarkt beleefde de bank er enkele erg moeilijk jaren. Maar sinds vorig jaar is het land opnieuw een kernmarkt geworden voor KBC, aangezien de huizenmarkt er opnieuw aantrekt.

Concreet verkoopt KBC een portefeuille probleemkredieten aan Ierse ondernemingen en problematische woningkredieten ('non-performing') voor verhuurpanden in Ierland. Ook een portefeuille woningkredieten, zowel goede als probleemkredieten, voor verhuurpanden in het Verenigd Koninkrijk maakt deel uit van de deal. De kredietportefeuille wordt verkocht voor 1,9 miljard euro.

Door de verkoop daalt het niveau van de probleemkredieten bij KBC Ierland met 40 procent. Het aandeel van die probleemkredieten in de portefeuille daalt in vergelijking met het einde van het tweede kwartaal met zowat 11 procentpunten tot ongeveer 25 procent.

In het persbericht zegt CEO Johan Thijs dat er op de internationale financiële markten de laatste maanden duidelijk een toenemende belangstelling was voor blootstelling aan probleemkredieten. "KBC wil de afbouw van de non-performing kredieten versnellen door in te spelen op deze toegenomen belangstelling in de markt."

Na verrekening van de transactiekosten zal de deal met Goldman Sachs 14 miljoen euro opleveren voor de winst van KBC. Verwacht wordt dat de verkoop afgerond wordt in het vierde kwartaal van dit jaar.

Meer winst dan verwacht

KBC maakt donderdag ook nog kwartaalresultaten bekend. De bank-verzekeraar heeft het tweede kwartaal afgesloten met 692 miljoen euro nettowinst. Het gaat om een daling met 19 procent, maar de daling is kleiner dan verwacht. De analisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg hielden gemiddeld rekening met 680 miljoen euro nettowinst

"Dat is opnieuw een goed resultaat", aldus CEO Johan Thys in het persbericht. De bank dankt de cijfers aan 'degelijke nettorente-inkomsten, een sterk resultaat uit schadeverzekeringen en seizoensgebonden hoge dividendinkomsten'.

De Belgische divisie zag in het tweede kwartaal de winst dalen van 483 naar 437 miljoen euro. De impact van het lagerenteklimaat - de aanhoudend zeer lage rente zet al langer het traditionele inkomstenmodel van de banken onder druk - bleef beperkt.

De nettorente-inkomsten daalden met 1 procent tegenover het voorgaande kwartaal en stegen met 2 procent op een jaar tijd. Onder meer lagere financieringskosten hadden een positieve impact. Aan de negatieve zijde speelde hier onder meer 'de druk op de kredietmarges en de lage herbeleggingsrentes'. Qua kredietverlening scoorde de bank goed, met een stijging in alle divisies. Op een jaar tijd stegen de kredietvolumes met 5 procent.