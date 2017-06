KBC start de uitrol van Bamboo-kantoren in Brussel

In Vlaanderen heeft KBC een dertigtal vestigingen omgevormd tot Bamboo-kantoren. Die hebben geen loketten en werken zo veel mogelijk cash- en papierloos. In de automatenruimte zijn er staande 'express desks', waar medewerkers de klanten verwelkomen en courante vragen beantwoorden. In het kantoor zelf zijn er enkel onthaal- en adviesruimtes. KBC ziet Bamboo als 'het bankagentschap van de toekomst'. Het grootste en bekendste Bamboo-kantoor bevindt zich aan de Kouter in Gent.

