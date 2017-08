KBC presteert beter dan verwacht in tweede kwartaal

De nettowinst van de bank-verzekeraar kwam in het tweede kwartaal uit op 855 miljoen euro, waar analisten gepolst door Bloomberg gemiddeld gerekend hadden op 730,5 miljoen euro.

"We gingen door op ons elan van het eerste kwartaal en zetten in het tweede kwartaal opnieuw een uitstekend resultaat neer dankzij stevige inkomsten en de terugname van waardeverminderingen op kredieten, vooral in Ierland", zegt CEO Johan Thijs.

"Dat alles resulteerde in een uitzonderlijk sterke nettowinst van 855 miljoen euro in het tweede kwartaal. Samen met de 630 miljoen euro van het eerste kwartaal brengt dat ons nettoresultaat voor het eerste halfjaar van 2017 op 1,485 miljard euro, een stijging van 33 procent ten opzichte van het resultaat voor de vergelijkbare periode van 2016."

KBC zal zoals verwacht een interimdividend van 1 euro per aandeel uitkeren op 17 november 2017.

Ondanks de prima kwartaalresultaten noteert het KBC-aandeel op Euronext omstreeks 11 uur 1,8 procent lager.