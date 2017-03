'KBC best renderende bank van Europa'

Het rendement op eigen vermogen - of return on equity (ROE) - is voor investeerders de belangrijkste parameter om de winstgevendheid van een bank te meten. Uit een analyse van Het Financieele Dagblad blijkt dat de Belgische bank-verzekeraar KBC de Europese sectorgenoten overtreft.

Een laag percentage toont aan dat er niet efficiënt gebankierd wordt, de bank met forse kredietverliezen kampt, in de verkeerde markten actief is, of alle drie.

KBC staat met een rendement van 18 procent helemaal - en ver - bovenaan de lijst, gevolgd door ABN Amro (11,8 procent), ING (11,6 procent) en Nordea (11,5 procent).

KBC dankt zijn koppositie aan de dominante positie op de thuismarkt en in Tsjechië. Daarnaast heeft het ook nog een lucratieve tak voor vermogensbeheer, een activiteit waar een bank geen duur kapitaal voor hoeft opzij te zetten.

"Nederlandse banken lenen in verhouding meer uit aan bedrijven dan KBC en dat is minder rendabel dan particulieren. In Nederland is ook wat meer concurrentie dan in België", aldus analist Cor Kluis van ABN Amro ineen reactie aan het Financieele Dagblad.

De Franse banken BNP Paribas en Société Générale staan met een score van respectievelijk 8,9 en 7,8 procent net achter de Benelux-banken.

Deutsche Bank sluit de lijst af met een negatieve score van -2,3 procent, wat onder meer te wijten is aan de zware boetes waarmee de Duitse grootbank af te rekenen krijgt.