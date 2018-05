KBC bereikt akkoord over flexibel werk

Hoewel de socialistische (BBTK) en liberale vakbond (ACLVB) zich eerder deze week verzet hadden tegen het sociaal voorakkoord, heeft bank-verzekeraar KBC donderdag uiteindelijk toch een akkoord bereikt met de christelijke vakbond LBC over flexibel werk en werkzekerheid. Dat meldt KBC donderdag in een persbericht.

De cao houdt in dat de tewerkstellingsgarantie voor de Belgische werknemers bij KBC verlengd wordt tot eind 2019.

Voorts wordt vanaf begin 2019 een 'flexibel, uniform en vereenvoudigd arbeidstijdschema' mogelijk. Daarmee wil de bank inspelen op de verwachtingen van de klanten - met bijvoorbeeld KBC Live dat ruimere openingsuren heeft - en medewerkers de ruimte bieden voor een 'maximale invulling van hun persoonlijke noden'.

Dirk Debackere, fractiewoordvoerder van de christelijke bediendebond LBC-NVK, reageert tevreden op het bereikte akkoord.

"Het zou totaal onverantwoord zijn om - op het moment dat de tewerkstelling zowel inhoudelijk als kwantitatief zwaar onder druk staat door de digitalisering, regelgeving en toenemende concurrentie - de medewerkers in de totale onzekerheid te storten. We kiezen resoluut voor de weg vooruit, met een akkoord dat zich opnieuw kwalitatief onderscheidt in de sector", aldus Debackere in een persbericht.

Volgens de liberale vakbond ACLVB weegt de garantie op werkzekerheid 'voor anderhalf jaar' niet op tegen de verregaande flexibiliteit die KBC in de toekomst van haar werknemers verlangt.