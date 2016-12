Katoen Natie opent 'grootste logistieke plasticterminal ter wereld'

Katoen Natie bouwt in Houston een terminal waar plastics in bulk toekomen en in zakken van 25 kilogram weer vertrekken. Het grootste platform ter wereld in zijn genre, werd ter plekke gezegd. Het logistieke bedrijf kan er drieduizend spoorwagons ontvangen en verwerkt de plastics met 22 verpakkingslijnen.

Na de officiële opening door prinses Astrid werd de eerste 20 procent van het 230 hectare grote terrein in gebruik genomen. "We hebben helemaal geen internationale strategie, we zijn gewoon bij toeval een internationaal bedrijf geworden", zei topman Fernand Huts bij de inhuldiging. "We investeren 420 miljoen euro per jaar en het grootste deel daarvan gaat intussen naar de VS. Naast Houston bouwen we ook in Dallas en Baton Rouge."

'In de VS kan je ondernemen'

Huts veroorzaakte donderdag nog ophef door zijn redenen uiteen te zetten waarom hij overzees investeert en minder in Vlaanderen. In onze eigen regio heerst geen investeringscultuur, vond de Antwerpenaar. "Hier in de VS kan je ondernemen, De autoriteiten zijn er om je te helpen." De uitspraken werden niet door iedereen in de missie geapprecieerd. "Hij doet natuurlijk met zijn middelen wat hij wil", zegt staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem, die naar eigen zeggen grote sympathie koestert voor Huts. "Onthou echter dat ook buitenlandse investeringen onze economie ten goede komen. Bovendien zijn er veel ondernemers die ook in Vlaanderen uitbreiden."

(Belga/RR)