Katoen Natie heeft zijn eerste zelfrijdende vrachtwagen in Singapore bijna klaar

De eerste zelfrijdende vrachtwagen van Katoen Natie in Singapore moet in september operationeel zijn en wordt dan drie maanden getest, bevestigt Koen Cardon, de CEO van Katoen Natie Singapore. Als dat goed gaat, worden tegen juli 2018 twaalf vrachtwagens uitgerust met de nieuwe technologie. Ook elders in de wereld, onder meer in Europa, zijn de experimenten van verscheidene bedrijven met zelfrijdende vrachtwagens vergevorderd.

