Kabelmaatschappij Comcast biedt 65 miljard dollar voor Fox

Het bod van Comcast op Fox hing al langer in de lucht, maar het bedrijf wilde wachten tot de uitspraak van een rechter over de fusie tussen AT&T en het mediabedrijf Time Warner (CNN, HBO, Cartoon Network, Warner Bros.). Die zette het licht op groen voor de deal van 85 miljard dollar, waarna Comcast officieel zijn bod uitbracht op Fox.

Dat Comcast zich nu mengt, is een tegenvaller voor Disney. Het concern hoopte met de inlijving van de Fox-onderdelen onder meer de controle te krijgen over de filmstudio's waar titels als Avatar en X-men op de plank liggen. Ook succesvolle televisieproducties als The Simpsons en Family Guy zouden zo in de portefeuille van Disney komen.

Het is nog afwachten hoe het bedrijf zal reageren op het nieuws. Mogelijk volgt nu een biedstrijd. Comcast is zelf overigens al eigenaar van film- en televisiestudio's. Onder meer NBC is van Comcast, net als de Universal Studios-pretparken. Onlangs mengde Comcast zich ook in de strijd om de Britse zender Sky.