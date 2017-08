John Porter (CEO Telenet): 'Triple play wordt irrelevant'

Telenet blijft niet wachten tot de concurrentie zijn klanten wegsnoept. In mobiel is de operator in juni al teruggekeerd naar het oorspronkelijke concept van King en Kong, met slechts twee formules, één van 15 euro en één van 25 euro. De inbegrepen hoeveelheid data werd sterk verhoogd. Ook de viervoudige familiebundel Wigo kreeg meer data, vooral de formule van 120 euro, waar het volume werd verdubbeld tot 10 Gb. De manier om die data onder de familieleden te verdelen is versoepeld. Recent verbeterde Telenet dan ook zijn instapproduct Basic Internet van 27,8 euro, dankzij een upgrade naar 50 mbps downstream en 5 mbps upstream. Het volume blijft wel op 150 Gb.

