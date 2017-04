Joachim Coens: 'Brexit kan haven van Zeebrugge goed doen'

" Uiteraard is het Verenigd Koninkrijk heel belangrijk voor ons. Maar het is niet de eerste keer dat er iets gebeurt. We hebben al de schommelingen van het pond gehad, de opkomst van de Kanaaltunnel, stakingen in de Britse havens, ..." Om maar te zeggen: Joachim Coens was niet opgezet met de krantenkoppen die begin maart opdoken, genre 'Zeebrugge grote verliezer van brexit' en 'Brexit dreigt Zeebrugge te wurgen'. "Mijn pleidooi was vooral bedoeld om duidelijk te maken dat de handel met het VK belangrijk is voor de hele regio rond de Noordzee. Pleiten voor een harde brexit betekent snijden in ons eigen vlees."

...