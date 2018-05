Jeroen De Wit (CEO Teamleader): 'Ik heb veel aandacht voor mijn work-life balance'

Al zes jaar lang werkt Jeroen De Wit aan een verschroeiend tempo om zijn bedrijf op de kaart te zetten, te internationaliseren en in de toekomst misschien Europees marktleider te worden.

"In de eerste jaren waren we vooral bezig om te overleven. Je kijkt slechts een maand verder, een kwartaal en dan durf je een jaar vooruit te denken. In het begin ben je vooral bezig met de korte termijn", zegt De Wit.

Het werkritme ligt erg hoog voor de CEO van een start-up bedrijf. "In de week gaat al mijn energie naar Teamleader. Maar ik besteed veel aandacht aan mijn work-life balance. In het weekend maak ik zoveel mogelijk tijd vrij voor mijn gezin en familie. Ik kom uit een warm nest, dus familie is belangrijk voor mij. En op zondagvoormiddag ga ik fietsen, zo blijf ik scherp."