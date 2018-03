Janssen Pharmaceutica wint Belgian Business Award for the Environment

"We willen tegen 2020 onze CO2-uitstoot verminderen met 10 procent ten opzichte van 2010, en met 80 procent tegen 2050", vertelt Bart Van Waeyenberghe, de general manager pharmaceutical manufacturing Belgium van Janssen Pharmaceutica. "We willen de duurzaamheidsbakens blijven verzetten."

Zo investeert het bedrijf in geothermie, maar zet het ook projecten op rond afvalreductie en circulaire economie.

Toch kan ook de kernactiviteit nog groener. De productie van geneesmiddelen resulteert doorgaans in zowel solventafval als proces- en afvalwater.

Met de hulp van De Neef Chemical Processing heeft Janssen Pharmaceutica nu een manier om dat solventafval te verminderen, met Plant on a Truck mikt het op het sluiten van de watercirkel.

Plant on a Truck plaatst containers met gespecialiseerd materiaal vlak bij het productieproces. In die containers wordt bijvoorbeeld het zinksulfide afgezonderd, dat vervolgens door Nyrstar wordt verwerkt.

Door het project, dat werd opgezet in samenwerking met de start-up Inopsys, is intussen 100 ton zinkslib gerecycleerd, en 100 ton CO2-uitstoot bespaard. Bovendien kunnen de containers ook gemakkelijk worden verplaatst naar andere sites en zelfs andere bedrijven. Daarbij wordt gekeken naar de farmaclusters in Ierland en Zwitserland, maar ook naar chemiebedrijven.

De Neef Chemical Processing, een bedrijf met 50 werknemers in Kallo en Heist-op-den-Berg, kan dan weer twee solventen die Janssen Pharma gebruikt, recycleren. Zo kan isopropanol (IPA) voor 92,5 procent en tolueen zelfs voor 98,1 procent worden hergebruikt, in een zuiverder vorm dan het origineel.

Dat bespaart 10.000 ton CO2 en 6 miljoen solventen per jaar, en bovendien hangt de farmagroep veel minder af van de volatiele marktprijs.

Al kostte het jaren om van de Amerikaanse Food and Drug Administration toelating te krijgen met recyclaten te werken. De bedoeling is op termijn ook de ruim 20 andere solventen die Janssen gebruikt, zo goed mogelijk te hergebruiken.

In de top drie van de Belgian Business Award for the Environment plaatste de jury verder dienstenbedrijf Nearly New Office (NNOF) in Vilvoorde, dat inzet op hergebruik van kantoormeubelen.

Baltimore Aircoil International, dat dit jaar een erg efficiënte koelingsinstallatie op de markt brengt, werd ex aequo op de derde plaats gezet met Sioen. De textielgroep van Manager van het Jaar Michèle Sioen overtuigde de jury met AlgaeTex, een serie producten om algen te kweken, en GreenTecStyle, een textiel waardoor verticale tuinen een pak goedkoper kunnen worden aangelegd.

In totaal dienden 27 bedrijven alles samen 33 dossiers in. Twaalf projecten maken ook nog kans op een Europese onderscheiding.