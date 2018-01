Jan Smets (NBB): 'Er verdwijnen weinig bedrijven in België. Dat is geen goed nieuws'

Na een verrassend sterk jaar voor de Belgisch economie is Jan Smets ook positief voor 2018. "Er is goed werk geleverd. Nu moeten we van het herstel gebruikmaken om structureel in te grijpen", zegt de gouverneur van de Nationale Bank.