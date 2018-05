Jan Smets (NBB): 'Brexit en Amerikaans protectionisme uitdagingen voor Belgische havens'

Tijdens de voorstelling van het rapport had Jan Smets het over de Brexit en over de handelsrelaties met de Verenigde Staten. Op korte termijn worden dat de belangrijkste uitdagingen voor de Belgische havens.

Vooral de Brexit kan fors wegen op Zeebrugge.'Ik hoop dat ze in Groot-Brittannië goed weten wat ze doen', zei Smets. 'De Brexit zal zeker een invloed hebben voor Zeebrugge. Ongeveer 45 procent van de trafiek in Zeebrugge is met Groot-Brittannië, namelijk 17,2 miljoen ton verhandelde goederen op in totaal 37,1 miljoen ton. Ter vergelijking, in Antwerpen is dat 13,8 miljoen ton op 223,6 miljoen ton. Het staat zo goed als vast dat de concurrentiepositie van Zeebrugge in de regio tussen Le Havre en Hamburg zal dalen.'

Smets ziet wel een groot pluspunt in het feit dat het in Zeebrugge gaat om niet-begeleid transport. In Calais bijvoorbeeld worden veel goederen getransporteerd op een vrachtwagen, met truckchauffeur. 'Nederland becijferde een mogelijke terugval van 4 procent op de toegevoegde waarde van het bbp, maar dat is niet zomaar transponeerbaar op Vlaanderen. De trafiek met Groot-Brittannië zorgt nu voor 2 procent van de toegevoegde waarde voor de welvaart in België, en dan vooral in Vlaanderen', aldus Smets die hoopt dat er een goed terugtrekkingsakkoord komt met een transitieperiode van 21 maanden vanaf de Brexit op 29 maart 2019. 'Maar we moeten ook voorbereid zijn op een mislukking, een zogenaamde "Cliff Edge"', waarschuwde Smets.

Het Amerikaanse protectionisme kan dan weer wegen op Antwerpen. 'President Donald Trump wil het handelsdeficit, dat een feit is, oplossen met het optrekken van tarieven op metaal en wagens. Antwerpen is beperkt blootgesteld op die goederen, maar als de taksen op alle goederen worden opgedreven, dan is er wel een significante blootstelling.' Van de 223,6 miljoen ton goederen die Antwerpen verhandelt, komt 23,1 miljoen ton uit de trafiek met de Verenigde Staten.

Maar Smets blijft ook positief, vooral omdat hij geen verzwakking van de conjunctuur ziet. 'Er is een tijdelijk afkoeling, maar er is binnen de Europese Unie en ook in België geen sprake van een ontsporing van de groei. Dat is ook gebleken bij de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, of de terroristische aanslagen. We mogen niet blind zijn voor de uitdagingen maar ik zie binnen onze havens veel dynamiek, flexibiliteit en creativiteit. De Belgische havens zullen zeker een belangrijke bron voor onze welvaart blijven', besloot hij.