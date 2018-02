Jan De Witte (CEO Barco): 'Vooral blij dat de winstmarge in alle divisies stijgt'

Barco, met 3500 werknemers in 90 landen, haalde vorig jaar een courante bedrijfskasstroom (ebitda) van 9,9 procent over zijn omzet van 1084,7 miljoen. Dat is een spectaculaire stijging met 1,9 procentpunt in één jaar. Het is het zesde jaar op rij dat Barco boven 1 miljard dollar omzet uitkomt.

"We hebben in 2017 heel pertinente beslissingen genomen om onze fundamenten te verstevigen en een gestage winstgevende groei te scheppen", zei CEO Jan De Witte van Barco bij een commentaar op de resultaten. De voormalige manager van GE Healthcare IT was vooral blij dat de winstmarge in alle divisies van Barco stijgt: in entertainment (cinema's en evenementen), enterprise (vergaderzalen en controlekamers) en in gezondheidszorg (schermen voor diagnostiek, operatiezalen en scanners).

Dat bewijst voor De Witte dat het streven naar efficiëntie en naar producten met een echte toegevoegde waarde (met overeenkomstige prijzen) doorheen heel Barco resultaten afwerpt.

De Witte organiseerde al in de tweede week van januari een grote interne management meeting om de doelstellingen voor 2018 in de verf te zetten.

Sneller falen

De winstmarge stijgt ook omdat weinig rendabele activiteiten sneller worden opgedoekt. De Texaanse lichtkanonnenfabrikant High End Systems ging in maart 2017 de deur uit. De investeringen in Barco Escape, een bioscoopformaat met een hoofdscherm en twee zijschermen, werden stopgezet. Om Escape te doen slagen moesten er voldoende films gedraaid worden voor dat formaat.

"We konden en wilden dat niet alleen dragen. We hadden ons tot eind 2017 gegeven om een goede contentpartner te vinden. We hebben de juiste constellatie niet gevonden. Dus hebben we dat gestopt", zegt De Witte. Op het Canadese X2O, een acquisitie in digital signage uit 2014, is 11 miljoen euro goodwill afgeschreven. Barco zoekt een goede overnemer. Barco Silex, de kleine halfgeleiderontwikkelaar uit Louvain-la-Neuve, is in december verkocht aan het management en de Nederlandse financier VeHold.

In het Noorse Fredrikstad gaat de projectorenproductie dicht. Zij wordt in drie stappen tegen eind 2018 overgebracht naar de nieuwe fabriek van Barco in Kortrijk. "Om in de toekomst, competitief te blijven, moeten we zowel in productie als in aankoop zoveel mogelijk schaalvoordelen zoeken", zei De Witte.

Alles samen zorgden die ingrepen voor 32 miljoen aan afschrijvingen en waardeverminderingen, waarvan echter slechts 5 miljoen euro in cash. Er staat nu nog 105 miljoen euro goodwill op de balans.

Videomuur herstellen in een kwartiertje

Tegelijk trekt Barco zijn portemonnee open voor beloftevolle activiteiten. Daaronder de controlekamers met hun videowalls, die het in de VS zeer goed doen. Barco heeft nu een topproduct met laserprojectoren en stelde in november een middengamma lcd-lijn voor, die dankzij een gepatenteerde ophanging zeer gemakkelijk te monteren en te onderhouden is.

"In 15 minuten kan je een scherm in die videomuur vervangen. De interesse is enorm", zegt De Witte, verwijzend naar het succes op de ISE-beurs in Amsterdam deze week. Het is ook het eerste product dat in de Barco IoT Cloud leeft, onderstreepte hij. Eens in de muur geklikt, wordt de kleur van het scherm automatisch online gemonitord en uniform gehouden met de rest van de muur.

"We werken nu hard om onze distributeurs van demo-sets te voorzien. In het tweede kwartaal verwachten we bestellingen, in het derde omzet", zei De Witte. Controlekamers waren in 2017 goed voor 40 procent van de 308 miljoen omzet in de 'Enterprise' divisie van Barco.

350.000 keer ClickShare

ClickShare, dat laptops en smartphones draadloos met schermen en projectoren verbindt, blijft groeien "in twee sterke cijfers". Het systeem is nu al in 350.000 vergaderzalen geïnstalleerd. Barco blijft zijn distributienetwerk voor ClickShare uitbreiden en pakt ook nieuwe landen aan.

"In Japan en China staan we nog mar aan het begin. De concurrentie voor ClickShare neemt toe, maar wij worden als marktleider erkend en wij hebben een goede patentbescherming om copycats aan te pakken". De 'Corporate' presentatiedivisie, waaronder ClickShare, staat voor bijna 60 procent van de 308 miljoen Enterprise omzet.

Op eigen kracht naar Chinese Barco-schermen

In Healthcare - 243 miljoen miljoen omzet uit schermen voor diagnostiek, operatiekamers en scanners - investeert Barco in organische groei in China, zowel commercieel als in O&O en productie.

Waarom niet met een lokale partner zoals in de cinema-business? De Witte: "We hebben in het eerste semester een handvol Chinese spelers uitgebreid bekeken op een mogelijke partnerschap of acquisitie. Financieel noch organisatorisch was dat een goede optie. Een gemengde organisatie zou te complex zijn. Iedereen kent het risico van acquisities, dus dat is niet mijn eerste keuze. Dus hebben we na de zomer beslist om organisch te groeien. Barco is enorm capabel. Zowel commercieel, in design als in fabricage hebben we al goede lokale leiders. Groeien op eigen kracht kost ons misschien 6 maanden, maar het resultaat zal kwalitatief beter zijn en het risico is lager".

Barco zei eerder al dat het strategisch kiest voor lokaal leiderschap en productontwikkeling. "In landen zoals China en India moet je lokaal zijn", vindt De Witte. Hij denkt grote afnemers zoals Siemens, Philips en GE, die al in China thuis zijn, te kunnen overtuigen om te kiezen voor lokale Chinese Barco-producten, eerder dan voor een Chinese concurrent.

Nieuwe 'premium' inkomsten

In de grootste divisie, Entertainment, die 7,7% kromp tot 533 miljoen euro omzet, is de piek voorbij. Barco moet het nu hebben van zijn laser-gebaseerde projectoren, waarmee het zijn concurrenten Christie en NEC "twee jaar vooruit" is, volgens De Witte.

Barco claimt dat het de helft heeft van alle verkopen van nieuwe cinemaprojectoren en 45 procent van de geïnstalleerde markt. China blijft 'solide' (maar dalend), terwijl uitbaters in de VS "liever investeren in stoelen dan in projectoren".

Volgens De Witte zijn ze bezig hun bioscopen te renoveren om klanten meer luxe te geven. Logischerwijze zullen ze die zalen daarna ook met 'premium' projectoren uitrusten. Hij verwacht dat de vervangingscyclus van de eerste digitale projectoren, die ondertussen 7 tot 9 jaar oud zijn stilaan op gang zal komen. "Wij zien de offerteaanvragen al. Alle grote groepen denken al aan de volgende generatie. Dat zal pas eind dit jaar in bestellingen en omzet vertaald worden".

De joint venture met China Film Group, technologiepartner Appotronics en de Chinese vermogensbeheerder CITICPE , waarin Barco 55 procent heeft en ook 55 miljoen euro van de 100 miljoen euro kapitaal inbrengt, zal precies dat 'premium' segment van de cinema-markt aanpakken, onder andere met huurfinancieringsformules. Barco levert de projectoren voor de joint venture en int daarop zijn normale winstmarge.

"Het is dus de nieuwe, bijkomende omzet uit het premiumsegment die we met onze partners delen, niet onze huidige omzet", verduidelijkt De Witte.

Enkel kleine acquisities

De tweede activiteit van Barco in Entertainment - evenementen en 'hospitality' - was goed voor 37 procent van de omzet in dit segment en groeit dankzij nieuwe productreeksen. Barco oogste op ISE onder meer applaus met een laserprojector die 75.000 lumen levert. Dat soort lichtsterkte vergde vroeger de inzet van meerdere projectoren, wat uiteraard complexer en duurder was.

Barco zit op meer dan 200 miljoen euro cash. "Dat is een comfortabele positie, maar wij blijven bij onze focus op de verbetering van onze interne prestaties", zei CFO Ann Desender.

De Witte: "Het laat ons toe om commercieel creatieve zaken te doen. Grote acquisities zijn geen prioriteit. We kijken wel naar kleine, aanvullende acquisities".