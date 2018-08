Jan De Nul ontkent betrokkenheid bij Argentijns omkoopschandaal

'We betreuren dat een van onze partners op deze manier in opspraak komt. We zullen onze volledige medewerking verlenen mochten er vragen komen van het Argentijnse gerecht', luidt het in een persbericht van het baggerbedrijf.

De zaak draait rond Hidrovia, een joint venture van Jan De Nul (50 procent) en het Argentijnse bedrijf Emepa (50 procent). Hidrovia kreeg in 1995 na een openbare aanbesteding de concessie voor de baggerwerken en tolheffing op de Paranà-rivier. De voorbije weken verscheen een reeks omkopingsverhalen rond diverse leden van vorige regeringen en spelers uit het bedrijfsleven. Daarbij dook ook de naam Emepa op. De CEO van dat bedrijf, Gabriel Romero, zou smeergeld hebben betaald om een contractverlenging voor Hidrovia te laten ratificeren door toenmalig presidente Cristina Fernández de Kirchner in 2010. Volgens Jan De Nul is het omkopingsverhaal een zaak van de partner. De baggeraar zegt dat Gabriel Romero en een van zijn directeuren werden ondervraagd door de politie, en dat er een huiszoeking is geweest in hun kantoren in Buenos Aires. 'Er zijn geen aanhoudingen of dagvaardingen geweest van medewerkers van Jan De Nul', voegt het baggerbedrijf toe.