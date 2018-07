Jan De Nul bouwt mee aan zevende windmolenpark voor Belgische kust

Het gaat om 23 windmolens op 48 kilometer voor de kustlijn, zo staat dinsdag in een persbericht. Er wordt gebruik gemaakt van de grootste en krachtigste windturbine die er bestaat: de V164-9,5MW, met een rotordiameter van 164 meter. Financiële details werden niet vrijgegeven.

De Nul zal instaan voor het design, de bouw en installatie van 23 funderingen, het transport en installatie van de kabels en het transport en installatie van de windturbines zelf. De werken starten in juni 2019 en zouden tegen 2020 rond moeten zijn. Northwester II moet tegen dan voldoende energie opwekken voor 220.000 gezinnen.

Het is al de derde maal dat De Nul en Parkwind met elkaar in zee gaan, onder meer voor het offshore windpark Nobelwind. Het Belgische baggerbedrijf bouwde ook al andere windmolenparken op zee in onder meer Denemarken, Duitsland en Taiwan.

Eerder raakte al bekend dat Northwester II, samen met de nieuwe offshore windmolenparken Mermaid en Seastar, het moeten doen met lagere overheidssubsidies. De steun werd verlaagd tot 79 euro per MWh, wat veel minder is dan de 138 euro per MWh bij vorige projecten.