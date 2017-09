Jan Boone (CEO Lotus Bakeries): 'Er is hier nog voor vele generaties groeipotentieel'

Over de vraag of het beursgenoteerde Lotus Bakeries een overnamedoelwit is, moet CEO Jan Boone geen seconde nadenken. "Een overname is absoluut niet aan de orde. Er heerst hier een zeer sterk geloof in de toekomst en in de waarde van het bedrijf. Het groeipotentieel is gigantisch. Er ligt nog voor vele generaties werk op de plank met zoveel boeiende uitdagingen. We zouden trouwens niet weten waarin we ons geld beter zouden kunnen stoppen."

...