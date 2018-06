Jacques Vandermeiren (CEO Antwerpse Havenbedrijf): 'Wij voelen de economische groeivertraging niet'

"We zien sinds de start van het jaar maand na maand een record. Record op het volledige volume, records op de containertrafiek. Wij voelen dat de algemene economie het nog altijd zeer goed doet, in de wereld en in België", aldus Vandermeiren.

Wel ziet de haven van Antwerpen een merkwaardige tendens inzake het staalvervoer over zee.

Jacques Vandermeiren: "Wij zijn de grootste staalhaven van Europa. De helft van de export naar de VS vertrekt vanuit Antwerpen. In het eerste kwartaal zagen we een forse groei omdat men toen al sprak over mogelijke invoerrechten op staal en aluminium. Maar vanaf april hebben we grote dalingen gezien. En nu weten we niet zo goed wat de rest van het jaar zal geven. Maar het is niet zo dat Amerikaanse staalproducenten de Europese productie zomaar kunnen overnemen. Wij maken hier hoogwaardig staal, nodig voor de auto-industrie in de VS. Dat hebben daar niet. Dus wie gaat uiteindelijk de invoerrechten betalen? De Amerikaanse consument?"