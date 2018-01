Jaarwinst olietankerrederij Euronav bijna volledig verdwenen

De winst in het vierde kwartaal daalde van 50,3 miljoen dollar in 2016 tot 19,2 miljoen dollar. De winst over het volledige jaar bedraagt maar 1,2 miljoen dollar, of meer dan 200 miljoen dollar minder dan een jaar eerder (204 miljoen dollar). De omzet in het slotkwartaal ging van 146,3 miljoen naar 118 miljoen dollar. De jaaromzet gaat zo van 684,3 miljoen in 2016 naar 513,4 miljoen dollar.

'Overtollig tonnage en de OPEC-productiebeperkingen op korte termijn zetten de vrachttarieven onder druk', zegt CEO Paddy Rodgers donderdag in het persbericht. Die evoluties overschaduwden het vierde kwartaal, dat normaliter een goed kwartaal is voor de olietankerrederijen.

Vorige maand nog kondigde Euronav nog de overname van de Amerikaanse sectorgenoot Gener8 Maritime aan. Hierdoor ontstaat één van de grootste onafhankelijke olietankerrederijen ter wereld, met een vloot van 75 olietankers. De deal, betaald in aandeel, is 493 miljoen dollar waard. In maart komt het bedrijf met de definitieve jaarcijfers en dus het dividendnieuws.