Investeringsfonds kon Belgische Quick-restaurants voor een zacht prijsje kopen

Het Franse Qualium, ruim een decennium eigenaar van Quick, scheurde zijn broek aan zijn investering in de hamburgerketen. In de herfst van 2006 lanceerde het Franse investeringsfonds een overnamebod van 730 miljoen euro op Quick. Dat kwam neer op 11,5 keer de ebitda van 2006 (66 miljoen euro). De controlerende aandeelhouders, de Belgen Ackermans & van Haaren en GBL (rond Albert Frère), wreven zich in de handen. Ze waren in 2002 in het Quick-avontuur gestapt. Vier jaar later zag AvH die investering verzilverd met een meerwaarde van 150 miljoen euro.

