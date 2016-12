Investeringsfonds CVC koopt Lokerse aluminiumgroep Corialis

CVC startte exclusieve gesprekken met hoofdeigenaar Advent International. Dat bevestigt CVC vrijdag in een persbericht. CVC maakt geen overnameprijs bekend, maar volgens De Tijd zou die dicht bij het miljard euro liggen.

Corialis, voluit Core Innovative Aluminium Integrated Solutions, werd in 1984 opgericht en is in eigen land bekend als Aliplast. De groep maakt aluminium profielen voor ramen, deuren en dies meer.

Corialis is ook actief in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Polen en is een belangrijke speler in haar branche. De groep telt volgens de website meer dan 1.900 werknemers en een omzet van zowat 500 miljoen euro.

Advent International werd in 2014 de belangrijkste aandeelhouder, toen het investeringsfonds het belang overnam van het Franse fonds Sagard en het Belgische Ergon. Corialis is ook deels in handen van zijn management. De deal moet nog groen licht krijgen van de concurrentieautoriteiten, aldus CVC. (Belga/BO)