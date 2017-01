Intern onderzoek naar vermoedelijke belangenvermenging CEO Ethias

Verwilghen zou zich mogelijk schuldig gemaakt hebben aan belangenvermenging bij vastgoeddeals. Dat blijkt uit een rapport van de interne auditdienst van Ethias dat De Tijd kon inkijken.

De dienst voerde een onderzoek naar de banden van Verwilghen met Imminvest, dat bij tal van vastgoeddeals van Ethias als tussenpersoon optrad. Onder meer de mogelijke aankoop van een gebouw in Luxemburg riep vragen op.

"Het onderzoek is intussen afgerond en draaide op niets uit. Er is ook een externe audit geweest. Het auditcomité pleit me vrij", reageert Verwilghen. Het directiecomité van Ethias behoudt zijn vertrouwen in hem. De raad van bestuur en de toezichthouder moeten zich nog uitspreken.

Dat Verwilghen door mensen van zijn eigen diensten onder vuur wordt genomen, is vreemd. Dat kan gekaderd worden in de strijd die woedt voor de opvolging van Bernard Thiry als CEO. Verwilghen is de voor de hand liggende kandidaat. Maar het CEO-schap van Ethias, dat in handen is van de federale, Vlaamse en Waalse overheid en de lokale besturen, wordt geclaimd door de Waalse socialisten van de PS. Een Vlaming aan het hoofd van Ethias ligt moeilijk, ook al omdat de voorzitter van de raad van bestuur, Eric De Lembre, eveneens een Vlaming is.