'Intellectuele eigendomsbescherming is vandaag geen probleem meer in China'

In 2001 is China toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Sindsdien heeft China de belofte gedaan dat de wetgeving rond intellectuele eigendom zou worden verbeterd.

"Het heeft lang geduurd, maar het is vandaag de best beschreven wetgeving in China. Elke buitenlandse advocaat die hiermee bezig is, zal je vertellen dat je vandaag je rechten kan laten gelden in China. Lego en andere bedrijven hebben in China zonder problemen processen gewonnen. Maar je moet natuurlijk wel een patent aanvragen in China en veel bedrijven doen dat niet," zegt Coppens. Hij ziet vandaag geen verschil meer met de rest van de wereld.

Pascal Coppens roept op om China beter te leren kennen en ons open te stellen. "We zullen op termijn afhankelijk worden van China, zoals we vandaag afhankelijk zijn van de Verenigde Staten", zegt hij.