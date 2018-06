Innovatie-expert Martin Hinoul: 'Opmars China is grootste uitdaging'

In De economische toekomst. Hoe 150 megabedrijven de mainstream bepalen schetst Martin Hinoul een overtuigend beeld van hoe technologie en wetenschappelijk onderzoek tot economisch succes leiden. De dominante bedrijven zijn bijna allemaal ingebed in regio's met topuniversiteiten. Dat zal zo blijven, zegt Hinoul, die nog altijd is verbonden aan het Technology Transfer Office van de KU Leuven.

