ING ziet inkomsten in België dalen

De halfjaarinkomsten daalden van 1,5 miljard euro naar 1,4 miljard. De winst voor belastingen lag zelfs 14 procent lager, op 343 miljoen euro. Hierbij werd geen rekening meer gehouden met de divisie 'financial markets', die intussen van Brussel naar Londen is verhuisd.

ING Belux kon in de eerste jaarhelft nochtans opvallend meer kredieten (+7,4 procent) en deposito's (+4,1 procent) binnenhalen. Voor het eerst werd de kaap van 100 miljoen euro gerond, 'een mijlpaal', aldus de Belgische topman Erik Van Den Eynden. Maar de impact van de hogere volumes werd deels tenietgedaan door de druk op de commerciële marges.

Hogere marges

Omdat de spaarrente al aan het wettelijk minimum zit, pleitte de topman donderdag bij de voorstelling van de resultaten dan ook voor hogere marges op kredieten. "De prijs om te lenen zal hoger moeten, wil men in België duurzame banken hebben", klonk het. De grootste impact komt echter van de aanhoudend lage rente. Daarnaast was er ook minder vraag naar beleggingsproducten bij particulieren, waardoor ING minder commissies op de verkoop binnenhaalde.

De bank zag ook haar kosten dalen, onder meer door het kleinere personeelsbestand. Maar een deel van die besparing werd tenietgedaan door extra investeringen in het kader van het transformatieplan.

De integratie van dochter Record Bank in ING verloopt volgens Van Den Eynde succesvol. Het grootste deel van de Record Bank-klanten is intussen klant bij ING, dat zijn aantal 'actieve klanten' hierdoor met 414.000 zag toenemen. Dat gebeurde niet vanzelf, gaf Van Den Eynden mee, 'maar was het resultaat van een intensieve campagne waarbij we meer dan 300.000 mensen hebben gecontacteerd'.

Digitale kanalen

Een andere pijler van de nieuwe strategie, het toenemend gebruik van digitale kanalen, verloopt dan weer iets trager dan gehoopt. Volgens Van den Eynden gebruikt intussen zowat één derde van de ING-klanten regelmatig de mobiele app. Maar dat mag volgens hem gerust wat sneller gaan. "Die app wordt het kanaal van de toekomst, om bijvoorbeeld ook andere diensten aan te bieden. Momenteel zitten we aan 830.000 logins per dag, met pieken tot meer dan een miljoen."

Maar de topman hoopt op twee miljoen in de toekomst. Daar zouden ook de nieuwe 'customer coaches' in de bankkantoren moeten bij helpen. Zij staan in voor het onthaal en moeten de klanten expliciet wegwijs maken in de vele digitale mogelijkheden. "Nu zien we nog te veel bezoeken aan een bankkantoor voor zaken die ook via de app kunnen gedaan worden", aldus de topman.