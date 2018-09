ING luidt intern de noodklok over problemen bij Belgische IT-systemen

De Nederlandse zakenkrant baseert zich op interne documenten die het deels in handen kreeg. Door de achterstanden komt de 'license to operate' in gevaar, aldus een presentatie van augustus aan eigen managers in de Benelux. De achterstanden met het verwerken van een reeks aan problemen, waaronder die rond de naleving van de antiwitwaswetten, heeft een 'kritieke omvang' bereikt. ING maakte recentelijk bekend dat het een recordschikking van 775 miljoen euro moet betalende juist voor falende antiwiswatsystemen.

Het rapport gaat ook in op IT-problemen bij ING, vooral in België. Op vijf van de zeven punten voldoen de systemen, die de kern van het hele bankbedrijf vormen, niet aan de eigen veiligheidscriteria. Intern heeft het bedrijf het vertrek aangekondigd van de chief information officers in Nederland en België. ING bevestigt het vertrek van Johan Kestens in ons land. Kestens is de chief information officer, de persoon dus die de automatisering in goede banen moet leiden. Het gaat om een vertrek om persoonlijke redenen, aldus ING. De krant wijst er op dat de problemen van ING in België vervelend zijn voor topman Ralph Hamers. Hij was eerder hoogste man van ING België.

In een reactie ontkent de bank grote IT-problemen in België. Het artikel in Het Financieele Dagblad is volgens ING gebaseerd op één pagina uit een presentatie. 'In de presentatie geven we cijfers weer van onze eigen, interne risicometing. Daarbij is onze eigen beoordeling bewust strenger dan de eisen van de toezichthouder, zodat we daar ruim binnen blijven', klinkt het. ING zegt dat de berichtgeving een aantal onjuistheden bevat en uit de context is gehaald.