ING heeft 'succesvol jaar' achter de rug

De bank trok wereldwijd bijna anderhalf miljoen nieuwe klanten aan en profiteerde van het afnemende risico op wanbetalingen. ING-topman Ralph Hamers spreekt van "een succesvol jaar". Ook in België steeg de winst.

ING meldde donderdag op groepsniveau een nettowinst van bijna 5 miljard euro over 2016, gecorrigeerd voor eenmalige posten. Dat was 17,9 procent meer dan een jaar eerder. De totale opbrengsten van de bank stegen met 5,5 procent naar 17,5 miljard euro. België was goed voor 3,2 miljard euro omzet, ongeveer even veel als in 2015. De onderliggende nettowinst in ons land steeg met 9,3 procent tot 860 miljoen euro.

Onzekerheid in 2017

Topman Hamers gaf in een toelichting geen concrete verwachting voor de resultaten van ING in 2017. Hij wees wel op de aanhoudende onzekerheid door de brexit, de onduidelijkheid over de koers van de VS onder president Donald Trump en verkiezingen in Europa. "Onzekerheid is nooit goed", concludeerde de Nederlander. "Het kan onze klanten huiverig maken voor grote investeringen en zet een rem op de groei."

ING voert in België momenteel moeizame onderhandelingen met de vakbonden over een in oktober aangekondigde herstructurering. Vorige maand waren de gesprekken even opgeschort omdat de vakbonden vonden dat er niet naar hun tegenvoorstellen geluisterd werd.

De directie van ING wil 3.500 banen schrappen in België, waarvan maximaal 1.700 naakte ontslagen. Eind februari vertrekt de CEO van ING België, Rik Vandenberghe, naar bouwgroep Besix.