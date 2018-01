ING Belux ziet winst met bijna vijfde dalen

De onderliggende winst voor belastingen van ING Belux bedroeg vorig jaar 876 miljoen euro, tegen ruim een miljard euro het jaar daarvoor. 'Dat was vooral het gevolg van hogere investeringen voor de invoering van het nieuwe businessmodel, aanhoudende druk van het lagerenteklimaat en een voorziening voor gerechtskosten in verband met een activiteit in Luxemburg die rond het jaar 2000 werd beëindigd', aldus de bank.

De totale inkomsten van ING Belux daalden met drie procent tot 3,098 miljard euro door lagere marges als gevolg van de langdurig lage rente, die deels werden gecompenseerd door verdere groei van de kredietverlening en een grotere vraag naar beleggingsproducten voor particulieren vanwege de ING-klanten.