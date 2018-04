In beeld: Trends HR Manager of the Year 2018

De avond werd ingeleid door de boeiende keynote speech van prof. Dr. Dirk De Wachter, psychiater. Daarna volgde de live pitching van de genomineerden in de twee categorieën HR Pioneer Awards (Interne en Externe Communicatie). Het officiële gedeelte werd afgesloten met de proclamatie van Peter Michiels (Elia) als de nieuwe Trends HR Manager of the Year, in het bijzijn van de 350 aanwezigen en delegaties van de partners Attentia, Kanaal Z, Publicarto, De Facto en Roularta Recruitment Solutions. Peter Michiels haalde het van de andere genomineerden Hans Casier (DEME), Danielle Knott (Carmeuse), Kristiaan Vandenhoudt (Atlas Copco) en Herman Verwimp (Gijbels Group). Peter Michiels volgt Sophie Streydio (Puratos) op, de laureaat van 2017.

