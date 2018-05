In beeld: Trends CFO of The Year

Op woensdag 16 mei stelden Trends en Trends-Tendances de zevende editie van Trends CFO of the Year voor. Met die award willen de magazines de prestaties van een financieel directeur bij een top 500-onderneming lauweren.

De avond werd ingeleid door de boeiende keynote speech van Sandrine Dufour, CFO van Proximus. Daarna volgde een debat over de impact van de blockchain op Finance. Dat onderwerp werd gekaderd door prof. Bjorn Cumps (Vlerick).

Aan het debat namen ook Peter Van Laer van BDO Crossroad en Kris Onghena van Foodcareplus deel. Het officiële gedeelte werd afgesloten met de proclamatie van Birgit Conix, CFO van Telenet, als de nieuwe Trends CFO of the Year, in het bijzijn van de 500 aanwezigen en delegaties van de partners BDO, BNP Paribas, Axiom Software, Roularta Business Information en FEIB.

Birgit Conix werd verkozen door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van de redacties Trends/Trends-Tendances en een aantal financiële experts, voor haar rol in het uittekenen van het strategische driejarenplan 2015-2018 bij Telenet. Dat plan ging gepaard met een ambitieuze cashflow-doelstelling, die consistent jaar na jaar gehaald werd.

Birgit Conix haalde het van de andere genomineerden: Didier De Sorgher van Spadel, Koenraad Rogiers van H. Essers, Catherine Vandenborre van Elia en Mickael Van den Hauwe van WDP. Ze volgt Luc Popelier van KBC Group op, de laureaat van 2017.

Lees ook: CFO of The Year Birgit Conix (Telenet): 'Je moet telkens van nul geloofwaardigheid opbouwen'