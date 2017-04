IMF: 'Europa kampt met 'overbanking''

Een opleving van de wereldeconomie dit en volgend jaar zorgt voor betere waarderingen voor de Europese banken, maar de stabiliteit van de sector wordt nog steeds ondermijnd door zwakke, niet-competitieve banken. Dat meldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) woensdag in zijn jongste rapport over de wereldwijde financiële stabiliteit, het Global Financial Stability report

"Een cyclisch herstel zal allicht niet volstaan om de winstgevendheid van de zwakke banken op te krikken", luidt het.

Volgens de berkeningen van het IMF blijft de winstgevendheid van ruim de helft van de Europese banken zwak tot matig. Samengeteld hebben de banken een derde van de totale bezittingen in de Europese bankensector op hun balans staan.

Hun beperkte winstgevendheid is een risico voor het hele financiële stelsel omdat lage winsten banken kwetsbaar maken voor schokken. Daarbij zijn zwakkere banken eerder geneigd om grote risico's te nemen en kunnen ze op minder steun uit de markt rekenen als het misgaat.

Vooral de 'binnenlandse banken' kampen volgens het IMF met de grootste risico's. Bijna driekwart van die banken, die voor 70 procent van hun omzet afhankelijk zijn van de binnenlandse markt, hebben een rendement op het eigen vermogen van minder dan 8 procent.

Marktanalisten verwachten dat de rendabiliteit van ongeveer 80 Europese banken tot 2019 onder de 8 procent blijft.

Volgens het IMF kampt Europa overigens met het aanhoudende probleem van 'overbanking', wat betekent dat er te veel banken zijn voor het aantal beschikbare klanten. In dat verband dienen landen als Denemarken, Nederland en Spanje als voorbeeld. Daar werd het aantal filialen drastisch verminderd.

Blijft er voor de Europese banken nog het probleem van de slechte kredieten. Het IMF merkt op dat Portugal en Italië te weinig inspanningen hebben geleverd om dat probleem aan te pakken.