'Ik zie heel weinig nieuwe ideeën om de financiële wereld veiliger te maken'

Zijn onderzoek wees herhaaldelijk uit dat investeerders op de financiële markten steeds in dezelfde valkuilen trappen, en allesbehalve rationele beslissingen nemen. Maar ook in het sturen van de economie worden vaak dezelfde fouten gemaakt, wat De Bondt ongerust maakt over de stabiliteit van het financieel systeem.

Het lijkt alsof we niet veel hebben geleerd uit de financiële crisis, want dezelfde problemen worden met dezelfde oplossingen bestreden. "We weten dat de opbouw van schulden grote fragiliteit in het financiële systeem creëert. En er is zo vaak gesproken over de afbouw van schuld, maar in de plaats is er nog veel meer schuld bijgekomen," zegt De Bondt.

"Wie dacht vijftien jaar geleden dat de oplossing voor te veel consumptie nog meer consumptie zou zijn? Wie zou begin jaren 2000 gedacht hebben dat de lage intrestvoeten, die achteraf problematisch bleken, zouden beantwoord worden met negatieve intrestvoeten - nog lagere intrestvoeten dus. Wie had ooit gehad dat een grote concentratie van banken, met destijds 50 à 70 grote banken in de wereld, zou leiden tot een nog grotere concentratie van banken?"