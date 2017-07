IBA-aandeel keldert na winstwaarschuwing

Het aandeel van het Waalse bedrijf Ion Beam Applications (IBA), wereldleider in protontherapie, verloor woensdag kort na opening een kwart van zijn waarde op Euronext Brussel. Op het einde van de beursdag herstelt het aandeel licht tot een verlies van 16 procent.

Dat het aandeel keldert, is een gevolg van een winstwaarschuwing, de tweede op korte tijd.

De beleggers reageerden paniekerig op de winstwaarschuwing. Het aandeel zakte zelfs even weg tot 32,57 euro, maar klokte uiteindelijk af op 39,21 euro. Het was geleden van 10 februari dat de koers nog onder de 40 euro eindigde. Sindsdien zette de titel een sterke klim in. Op 2 juni werd er nog 54,30 euro voor betaald.

IBA gaat nu uit van een operationele winstmarge van maximaal 5 procent, bij een omzetgroei van 5 à 10 procent. Enkele maanden geleden was dat nog ruimschoots het dubbele.

De winstwaarschuwing komt doordat tiental protontherapieprojecten vertraging hebben opgelopen. Het bedrijf geeft woensdag aan dat dit ook een effect zal hebben op de resultaten in 2018 en 2019, maar voor precieze details is het wachten tot de publicatie van de halfjaarresultaten op 24 augustus.

In een persbericht meldt het bedrijf uit Louvain-La-Neuve dat het op middellange termijn rekent op een REBIT-marge van 13 tot 15 procent. Ook het dividendbeleid blijft onveranderd, luidt het.

Voorts wordt een contract van 60 miljoen euro met Inova Health Care Services in de VS aangekondigd.