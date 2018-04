Huawei-voorzitter tempert 5G-hype

Huawei, de fabrikant van de radionetwerken waarlangs twee derde van de Belgen mobiel belt, heeft in zijn hoofdkwartier in Shenzhen zijn volgende generatie mobiele 5G-radionetwerken onthuld: SingleRAN Pro. Het was een hoofdpunt op de 15de analistenconferentie van Huawei, die meer dan 600 analisten en journalisten bijeenbracht.

...