Huawei stopt VS in de koelkast

"Hoe staat het in de VS nu de deal met AT&T is afgesprongen? Hoe ziet u het zakelijke klimaat nu er geen Amerikaanse componenten meer naar uw Chinese collega ZTE mogen gaan?", was de eerste vraag aan roterend voorzitter Eric Xu van Huawei dinsdag tijdens de jaarlijkse analistenconferentie van Huawei in Shenzhen.

Xu repliceerde dat het 'hem te boven ging' om uit te leggen wat er tussen de twee landen gebeurde. "Het is niet aan mij om daarover uitleg te geven", hield hij de boot af. "Wij focussen op het doen van onze job, ondanks de moeilijkheden". En ook: "Soms moet je dingen kunnen loslaten. Wij concentreren ons op wat we kunnen doen. We zullen meer inspanning en tijd kunnen stoppen in de klanten waarmee we werken".

Xu sprak in het Chinees op de conferentie. Zijn antwoorden werden in het Engels vertaald.

Ondertussen rapporteren Reuters en de New York Times dat Huawei vijf leden van zijn lobbyteam in de VS heeft ontslagen.

Steeds scherper conflict

Huawei haalde vorig jaar amper 6,5 procent van zijn omgerekend 77 miljard euro omzet uit de 'Amerika's'. Dat was een achteruitgang met bijna 11 procent. Huawei bleef wel onderhandelen om smartphones te leveren aan de twee grootste Amerikaanse operatoren, Verizon en AT&T.

In januari haakten die af na verdachtmakingen door de Amerikaanse overheid over mogelijke (en tot nog toe immer onbewezen) achterpoortjes in de apparatuur van Huawei. Afgelopen dinsdag wreef de Amerikaanse telecomregulator Federal Communications Commission zout in de wonde door operatoren te waarschuwen dat ze geen bestellingen zouden mogen plaatsen bij fabrikanten die een risico vormden voor de veiligheid van de staat. Dat sloeg zonder meer op Huawei en hun Chinese collega ZTE.

Het gaat in dit geval om bestellingen in het kader van het Amerikaanse universele-dienstfonds van 8,5 miljard dollar, dat scholen en achtergestelde buurten aan goedkope breedband moet helpen.

ZTE uitgesloten van Amerikaanse chips

Een dag voordien had de Amerikaanse secretaris voor Handel aangekondigd dat de Chinese fabrikant ZTE tot in maart 2025 geen Amerikaanse technologie meer mocht exporteren. Dat was een 'regulatoire actie zonder verband met lopende acties in handelsrelaties', liet hij weten.

ZTE had zich niet gehouden aan een schikking uit 2017 over export van technologie van Amerikaanse origine naar Iran en Zuid-Korea. Personeelsleden die volgens de schikking gestraft hadden moeten worden, hadden volledige bonussen uitbetaald gekregen, zo schrijft het Bureau voor Industrie en Veiligheid van het Amerikaanse departement voor Handel in zijn beslissing.

Het exportverbod is een ramp voor ZTE, maar even goed een slag voor Qualcomm, de voornaamste Amerikaanse chipontwerper voor smartphones. ZTE is een klant van Qualcomm.

'Intelligentie voor iedereen'

De Amerikaanse maatregelen komen middenin een conferentie waarin Huawei zijn stijgend succes en torenhoge ambities etaleert. Bill Gates wou ooit 'een pc op elk bureau'. Eric Xu gaat verder. Hij wil 'een volledig verbonden, intelligente wereld naar elke mens, huis of organisatie brengen'.

Huawei heeft ook de troeven om dat te doen. Behalve nummer één in mobiele radionetwerken, is het de derde grootste smartphoneproducent. Zijn kleinste divisie, met producten en diensten voor grote organisaties, groeide vorig jaar 35 procent.

Probleem voor Huawei is wel dat nog de helft van hun omzet in China wordt geboekt. Europa is hun tweede 'thuismarkt' met 27 procent.

Nu de Amerikaanse activiteiten op een laag pitje gaan, kunnen de ambities van Huawei in de rest van de wereld alleen maar groter worden.