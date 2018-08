Hoogleraar economie Jan Eeckhout: 'Stijgende marktmacht van bedrijven is een drama voor centrale bankiers'

Op hun jaarlijkse bijeenkomst in het Amerikaans Jackson Hole buigen de centrale bankiers zich over de stijgende marktmacht van de grote bedrijven, en de kwalijke gevolgen voor de economie. De Vlaamse hoogleraar economie Jan Eeckhout, die lesgeeft in Barcelona en Londen, is een specialist.