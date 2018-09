Honderdtal banen bedreigd bij snackproducent Mora in Mol

In Mol worden bekende snacks als de Viandelle, de Sito Stick en de saté gemaakt. Een groot deel van de productieactiviteiten zou tegen eind volgend jaar worden verplaatst naar andere vestigingen van de groep. Behalve de site in Mol heeft de Van Geloven groep nog zes vestigingen in Nederland. Het is de bedoeling dat de productielijnen waar de Sito Sticks, de burgers en de vissnacks worden gemaakt, in Mol blijven. Ook de verkoop-, de marketing- en de logistieke activiteiten in Mol blijven behouden.

De herstructurering moet Van Geloven in staat stellen 'de productieactiviteiten binnen de groep vanaf eind 2019 beter te bundelen en efficiënter in te richten. Dit is noodzakelijk om kostenefficiënt en competitief te kunnen blijven concurreren', zo klinkt het. Volgens Peter Doodeman, CEO van Van Geloven, kadert de herstructurering in de noodzaak tot specialisering en een bundeling van capaciteiten. 'De Nederlandse vestigingen zijn groter dan Mol. De Nederlandse productielijnen passen niet in Mol, maar omgekeerd wel.'

De topman van Van Geloven spreekt over een 'ellendige dag'. Het bedrijf zegt er alles aan te doen om zo snel mogelijk met de sociale partners rond tafel te zitten en duidelijkheid te scheppen.