Hoge boetes doen bedrijven kiezen voor voorafbetaling vennootschapsbelasting

"We zijn een regering voor de ondernemers, want we hebben de lasten op arbeid verlaagd en de vennootschapsbelasting hervormd", zeggen de federale excellenties met de regelmaat van een klok. Ze hebben gelijk, maar ze mogen de bedrijven ook dankbaar zijn. Die spekken de staatskas met miljarden euro's via de betaling van de vennootschapsbelasting.

