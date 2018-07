Hoe efficiënt wordt fusie Infrax en Eandis tot Fluvius?

"Dat de fusie van Infrax en Eandis tot Fluvius zal leiden tot een daling van 2 tot 3 procent op de factuur, vind ik om te lachen. Als de wil er is, kan dat een pak efficiënter." Het citaat van Eneco-topman Christophe Degrez, drie weken geleden in Trends, werd druk gelezen op de hoofdkwartieren van Eandis en Infrax. Al zijn ze het er niet mee eens: "Een besparing van 15 procent op de werkingskosten is niet niks."

...