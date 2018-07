Hoe een meesterwerk werd opgeofferd voor de Grote Moskee van Brussel

Een schilderij van 114 meter lang en 14 meter hoog verdwijnt niet zomaar", zegt Eugène Warmenbol, hoogleraar archeologie aan de ULB. "En toch is het Panorama van Caïro spoorloos. Dat roept veel vragen op. Wat kan er toch gebeurd zijn?" Warmenbol en zijn vriend Luc Delvaux, de conservator van de afdeling Egypte van het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel (de nieuwe naam voor het Jubelparkmuseum), zijn enkele jaren geleden opnieuw op zoek gegaan naar het verloren meesterwerk van Emile Wauters. "Die speurtocht is een soort obsessie geworden", bekent Warmenbol. "Al hebben we nauwelijks hoop dat we nog iets terugvinden dat we later in het museum kunnen tonen."

...