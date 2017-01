'Het wordt steeds moeilijker om aan vis te geraken'

"We stellen vast dat China steeds meer vis opkoopt, niet om die later te exporteren zoals vroeger, maar om op de eigen markt te verkopen. Terwijl visproducenten vroeger heel graag aan Europa verkochten, zien we nu dat China hogere prijzen biedt om de vis zeker te kunnen aankopen. Dit zie je bijvoorbeeld ook gebeuren met kreeft. Dat is een seizoensproduct en het is maar een korte periode beschikbaar. De vraag uit China en Japan is enorm toegenomen en daardoor wordt de prijs ook hoger gedreven." Dat zegt Joke Vandepitte, CEO van visinvoerder Pittman Seafoods, in Z-Talk Goossens.

Joke Vandepitte leidt het bedrijf van haar vader nu een jaar en kreeg meteen de zwaarste periode in het 25-jarige bedrijf te verwerken. Ze vertelt over de moeilijke beslissingen die ze moest nemen en over de uitdagingen die ze ervaart in een wereld die volop globaliseert. Zeker in de vissector is dat heel voelbaar