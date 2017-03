'Het economische model van de wielersport is lekgeslagen'

Het wielrennen is al jaren hot in Vlaanderen. Rond de eeuwwisseling keken zo'n 750.000 Vlamingen naar de Ronde van Vlaanderen op tv. Vorig jaar haalde die klassieker 1,1 miljoen kijkers. Het aantal Vlamingen dat een week later afstemt op Parijs-Roubaix klom in dezelfde periode van 800.000 naar 900.000, leert een onderzoek van de KU Leuven. Niet alleen de topwedstrijden winnen aan belangstelling. In 2000 trok een wielerwedstrijd op de VRT gemiddeld 332.213 kijkers. In vijftien jaar is dat aantal gestegen met bijna 40 procent tot 514.363.

