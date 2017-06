Henri Van Engelen is de nieuwe voorzitter van Realdolmen

"We hebben een goed jaar achter de rug", onderstreept Marc De Keersmaecker, de algemeen directeur van Realdolmen. Het informaticabedrijf met zijn 1400 werknemers voerde het afgelopen boekjaar een rebranding door en slaagde erin zijn recurrente marge op te trekken van 4,5 naar 4,9 procent. De omzet steeg met 3,2 procent tot bijna 244 miljoen euro. Realdolmen eindigde zijn boekjaar (tot eind maart) met een nettokaspositie van 27,8 miljoen euro en met 28,3 miljoen euro cash op de balans - een stijging met ruim 5 procent. Daarvan zal Realdolmen 3,6 miljoen gebruiken om een dividend van 0,69 euro per aandeel uit te keren.

In het algemeen claimt Realdolmen dat zijn marktaandeel in IT-outsourcing, digitale transformatie en clouddiensten groeit. Het bedrijf heeft meer dan 150 nieuwe werknemers aangeworven, terwijl het verloop daalde. Ook het gebruik van offshore arbeid steeg.

Hogere marges

De project- en consultancyactiviteiten groeiden met 3,5 procent tot 104 miljoen. Realdolmen verkocht meer consultancy en ontwikkelingsprojecten op maat, vooral in digitale transformatie en hybride cloudtoepassingen. De marge van 5,2 procent lag maar liefst 2,4 procentpunt hoger dan een jaar geleden, maar daar speelde ook een verschuiving van 2 miljoen euro aan boekhoudkundige overheadkosten naar de outsourcingdivisie een rol. "Zelfs zonder dat effect steeg de recurrente marge meer dan 20 procent," noteert Realdolmen. De betere benuttingsgraad van het personeel, de lagere kostenbasis en de efficiëntere werking van de projectfabriek zijn verklaringen.

De afdeling outsourcing, productverkoop en onderhoud groeide met 3 procent tot bijna 140 miljoen euro omzet. De marge was 6,5 procent. Dat laatste cijfer was een lichte daling, maar zonder de boekhoudkundige overheadkostenverschuiving zou de recurrente marge met 10 procent zijn gestegen, onder meer door de schaalvoordelen van de hogere omzet. Alle grote lopende contracten werden verlengd en er werden ook nieuwe gewonnen, rapporteert Realdolmen, dat zijn klanten typisch vindt bij de grotere Belgische kmo's.

Nieuwe voorzitter

"Er is nog ruimte voor verbetering", stelt De Keersmaecker. Rflow, de eigen werkstroom- en documentbeheersoftware van Realdolmen, bracht goed geld binnen, maar de internationale licentie-inkomsten uit het aanbod rond Customer Centricity - waar ook grote hoop op was gevestigd - vielen tegen.

In september loopt het mandaat van voorzitter Thierry Janssen af. Het bestuur zal Henri Van Engelen voorstellen als de nieuwe voorzitter. Van Engelen stapt over van Wolters Kluwer, waar hij Europees managing director voor Tax & Accounting is. Van Engelen begon zijn loopbaan bij IBM, waar hij opklom tot verantwoordelijke voor de Personal Computer-afdeling in de Belux. Daarna werd hij CEO van Atos Origin, nu Atos, in de Belux. Hij werkt sinds 2006 voor Wolters Kluwer.