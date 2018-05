'HEMA zo goed als zeker in Belgische handen'

De Nederlandse winkelketen HEMA komt zo goed als zeker in Belgische handen. De Brusselse investeerder Core Equity Holdings is dicht bij een akkoord over de aankoop, bevestigen vier bronnen in de financiële sector en de retailbranche aan de Nederlandse krant De Telegraaf. Het nieuws staat woensdag ook in De Standaard.