Heineken verkoopt meer bier, maar winstmarge staat onder druk

Heineken verkocht de eerste zes maanden van dit jaar 4,5 procent meer bier tot 112,7 miljoen hectoliter, wat meer is dan analisten hadden verwacht. De brouwer sloot de eerste jaarhelft af met een omzet van 10,8 miljard euro, of 4,2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De operationele winst daalde daarentegen met 2,9 procent tot 1,7 miljard euro. Het bedrijf groeit sterk in Brazilië door de overname van de Braziliaanse activiteiten van het Japanse Kirin , maar in het Zuid-Amerikaanse land liggen de winstmarges lager. Ook ongunstige wisselkoerseffecten en hogere grondstofprijzen wegen op de winstmarge. "De ongunstige wisselkoerseffecten doen zich vooral voor in landen met brutowinstmarges die boven het groepsgemiddelde liggen", luidt het in een toelichting.

Heineken verwacht dat ook de rest van het jaar de winst onder druk zal staan, wat niet naar de zin is van de beleggers. Kort na het begin van de handel op de beurs van Amsterdam noteert het Heineken-aandeel 5 procent lager.