Habitat België sluit de deuren

Habitat telt twee winkels in België, een in Antwerpen en een in Sint-Lambrechts-Woluwe. Beide winkels sluiten de deuren.

De interieurketen Habitat werd in het begin van de jaren zestig opgericht door de Brit Terence Conran, waarna de keten de afgelopen decennia verscheidene keren in handen kwam van nieuwe eigenaars.

Het Britse deel kwam via de Home Retail Group terecht bij kruidenier Sainsbury, de Europese tak bij het Franse Cafom. Cafom baat de formule rechtstreeks uit in vier landen. In België gebeurt dat via franchising.

De franchising voor België is in handen van Erik Baeten, die dertig jaar geleden via een management buy-out de Belgische en Luxemburgse afdelingen leidde. Diezelfde Baeten gaat nu het licht uitdoen bij Habitat België, meldt De Standaard woensdag.

Volgens Baeten liggen de bevoorradingsproblemen van de huidge eigenaar Cafom aan de basis van de beslissing tot stopzetting van de Belgische winkels.

'Cafom zit financieel krap, waardoor ze weinig voorraad bestellen en wij nu al twee jaar met leveringsproblemen kampen. We kunnen zelf onze klanten niet bedienen als we niet zeker zijn dat de Fransen de goederen kunnen leveren', zegt Baeten in een reactie aan De Standaard. "Als je omzet met 10 procent zakt en je kosten blijven identiek, heb je een probleem", verduidelijkt hij.

Het personeel vreest dat het aan zijn lot zal worden overgelaten en niet correct zal worden uitbetaald. Een onterechte vrees volgens Baeten, al blijft het voor hem onduidelijk of ook de Luxemburgse vestigingen de deuren sluiten. Dat hangt af van de eigenaar Cafom, luidt het.