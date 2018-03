Grote loonkloof bij advocatenkantoor Linklaters

Jean-Pierre Blumberg, de Vlaming die mee aan het hoofd staat van het wereldwijde fusie- en acquisitiedepartement van Linklaters, relativeert: "In de formele loonschalen per categorie is er natuurlijk geen verschil tussen mannen en vrouwen", zegt hij. "Het probleem is de interpretatie van die cijfers."

Linklaters heeft 5270 medewerkers, die zijn onderverdeeld in drie categorieën: administratief personeel in loondienst, zelfstandige advocaten (onderverdeeld in 2310 medewerkers) en 470 vennoten (waarvan 23% vrouwen).

Het administratief personeel verdient minder dan de advocaten en heeft dus ook lagere bonussen. "In die categorie zijn er veel vrouwen in het secretariaat, de hr en andere ondersteunende diensten. Bovendien werken velen deeltijds", aldus Blumberg. "Dat geeft ook aanleiding tot lagere bonussen."

Die wanverhouding trekt het gemiddelde van de vrouwelijke inkomens naar beneden.

En er is meer. Van de vrouwelijke advocaten en partners werken er ook meer parttime, wat het gemiddelde nogmaals omlaag haalt.

"Als je die verschillen wilt wegwerken, moeten meer mannen thuis aan de haard blijven", zegt Blumberg. "Mijn stelling is dat de samenleving als geheel moet vervrouwelijken. Dat zou ons mannen ook deugd doen."