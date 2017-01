Grote bedrijven met voorsprong sterkste jobmotor in België

De evolutie in de jobgroei is opmerkelijk, omdat België algemeen als een kmo-land wordt beschouwd, waarin 56 procent van de werknemers werkt in een bedrijf met minder dan 200 werknemers. Dat schrijft De Tijd op basis van het onderzoek. In totaal creëerden de grote bedrijven 63.100 banen. De overige 20.600 banen staan op het conto van de kmo's.

In de groep grote bedrijven doen vooral diegene met meer dan 1.000 werknemers het goed: ze stellen 36.000 mensen meer tewerk dan twee jaar geleden.

Volgens Edward Roossens, hoofdeconoom van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), is de forsere jobgroei bij de grotere ondernemingen het gevolg van het federale regeringsbeleid. "De loonmatiging, de indexsprong en de taxshift hebben onze bedrijven competitiever gemaakt. Vooral de exportbedrijven profiteren, en dat zijn vooral grotere bedrijven."

Enkele jaren geleden kostte een uur arbeid bij ons 14 procent meer dan in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Op dit moment is dat nog 9 procent.

De RSZ maakt wel een kanttekening bij de cijfers. Zo merkt de rijksdienst op dat de nieuwe banen niet allemaal voltijdse banen zijn. 25.400 van de de 83.700 nieuwe banen zijn voltijdse jobs. Dat betekent dat 58.800 van de 83.700 (70%) van de nieuwe jobs minstens een halftijdse baan is.

Jan Denys, arbiedsmarktdeskundige van de hr-dienstverlener Randstad grijpt in de krant die cijfers aan om een lans te breken voor de grote ondernemingen. "Beleidsmakers mogen er niet van uitgaan dat er alleen kmo's zijn", klinkt het. Volgens hem worden de grote ondernemingen maar al te vaak voorgesteld als bedrijven die het niet nauw nemen met de fiscale regels en vooral mensen ontslaan. "Deze cijfers plaatsen dat in perspectief", besluit hij.